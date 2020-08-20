سكاكا 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واساختتم مجلس شباب الجوف ملتقى الاتصال المؤسسي ضمن سلسلة ملتقيات "ويبنار الشباب " الذي استمر خمسة أيام بمشاركة خمسة من الضيوف المتخصصين في مجال العلاقات العامة والإعلام ، ويهدف لتطوير أفراد الاتصال المؤسسي ووسائله ما ينعكس بصورة إيجابية على طبيعة العمل المؤسسي .واستهل اللقاء الافتتاحي بحديث عن : ( أسس الاتصال المؤسسي الفعَّال )، وتناول خلاله نماذج في الاتصال المؤسسي الحديث, كما تناول الاتصال الذكي عبر منصات التواصل الاجتماعي وقراءة المستقبل للاتصال المؤسسي ، وفي اليوم التالي كان اللقاء الثاني بعنوان:(العلاقات العامة الرقمية والأزمات)، عن بدايات العلاقات العامة الرقمية، وعلاقتها بالممارسات وإدارة الأزمات بالإضافة إلى تناول حالات دراسية توضح ذلك.فيما تناول لقاء اليوم الثالث "فيتامينات المحتوى الإعلامي" فكانت المحاور تُركّز على أهمية صناعة المحتوى في المنصّات الرقمية، وكيف تكون كاتبًا ماهرًا للمحتوى، وفن الاختزال وقسطرة المحتوى.وفي لقاء اليوم الرابع دار الحوار عن:(الإستراتيجيات والتواصل المؤسسي)، التي ذكر فيها أهمية الإستراتيجيات في صناعة التواصل، وعوامل نجاح الإستراتيجيات، والتغلب على المعوقات في صناعة إستراتيجيات التواصل.واختُتم الملتقى بالحديث عن : (جماهير الاتصال المؤسسي)، وتطرّق إلى:(من هو جمهور الاتصال، وقاعدة 'حدد'، وصناعة الجمهور).وأوضح رئيس لجنة العلاقات العامة بمجلس شباب الجوف المشرف التنفيذي للملتقى بلال الغنام أن هذه الأمسيات تأتي انطلاقًا لأهمية التعريف الصحيح بالاتصال المؤسسي والعمل به باحترافية عالية، ومن منطلق أن كل لجنة تسعى جاهدة لنشر المعرفة والفائدة عن طريق تخصصها ،وكان هذا الملتقى بدايةً لأمسيات أُخرى تهتم في العلاقات العامة والإعلام وكيفية العمل باحترافية أكثر .من جانبه أكّد أمين عام مجلس شباب الجوف مهند الهادي أهمية الملتقى في تفعيل الاتصال المؤسسي في البيئات المؤسسية بمختلف قطاعاتها ، بالإضافة للاستفادة منها في تعزيز الشراكات بين تلك القطاعات المؤسسية .وثمّن الهادي الدعم الكبير الذي يحظى به المجلس من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس شباب الجوف الذي يُسهم في إنجاح وتنوّع البرامج وأنشطة المجلس التي تقدم للمجتمع .// انتهى //22:34ت م0233