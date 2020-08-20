جدة 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسطالب المجلس البلدي لبلدية الشواق جنوب محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة ، المواطنين الذين يقطنون في نطاق البلدية ، بالمشاركة في استطلاع رأي إلكتروني خُصّص لرصد المواقع التي تشكل خطورة ، سواء على الأرواح أو الممتلكات ، وقد نُشر الاستطلاع عبر رابط إلكتروني.وأوضح رئيس المجلس البلدي ببلدية الشواق بمحافظة الليث ، الدكتور محمد بن أحمد النعيري ، أن الاستطلاع ركز على ذلك المجال دون التطرق لمجالات أخرى بحكم أولويته ، واستشعارًا للمسؤولية الوطنية فقد عَدّ المجلس درء المخاطر هو أول اهتماماته ، مضيفًا أن هناك قنوات إبلاغ وتواصل مستمرة بين المجلس والمواطنين يمكنهم من خلالها تقديم بلاغاتهم.وأهاب "النعيري" بالمواطنين في مركز الشواق والقرى التابعة له بالمشاركة في الاستبيان من خلال تحديد أي موقع يشكل خطورة محتملة في النطاق ، مؤكدًا أن المجلس سيقوم بتحليل نتائج الاستبيان ودراستها ومناقشتها مع البلدية حسب الأولويات للعمل على معالجتها ، مشيداً بجهود وتجاوب رئيس البلدية تجاه قرارات المجلس.من جهته قال عضو المجلس البلدي لبلدية الشواق والمتحدث الرسمي عبدالله بن علي الحميري:إن الاستبيان وُضع لرصد المواقع التي تشكل خطورة بالغة على الأرواح والممتلكات بناء على قرار المجلس البلدي في اجتماعه الستين.// انتهى //22:35ت م0234