جدة 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسعقدت غرفة جدة اليوم الجمعية العمومية للعام المالي المنصرم 2019م "عن بعد"، حيث استعرض مجلس الإدارة الإنجازات والأنشطة المختلفة التي قامت بها الغرفة ، إضافة للتقرير المالي للغرفة لذات العام المتضمن تقرير المحاسب القانوني وإعلان الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والموازنة التقديرية للعام المالي 2020م وفقاً لما نص عليه نظام الغرف التجارية الصناعية واللائحة التنفيذية للنظام.ورحّب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي في مستهل عقد الجمعية العمومية بالحضور من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومنتسبيها ، مفيداً أن هذا اللقاء يأتي مختلفاً عن الأعوام السابقة لما تشهده الساحة من تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على العالم اقتصادياً وتنموياً وبمختلف القطاعات .وأكد أنه بفضل توفيق الله ثم بالجهود المبذولة من القيادة الرشيدة عادت بحذر مختلف القطاعات ومنشآت الأعمال لمزاولة أنشطتها بما يسهم في مواصلة العجلة التنموية الوطنية مشيراً إلى مضي الغرفة في تفعيل دورها في تمثيل وتمكين مجتمع الأعمال في التغلب على العوائق وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، من خلال تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاهتمام برعاية مصالح منتسبيها بما ينعكس على الاستثمار وتنويع فرصه.وتحدث حول دور المجلس في تقييم الآليات ومنهجيات العمل وإجراء التعديلات اللازمة للمتغيرات لتكون الغرفة أكثر فاعلية وكفاءة في تمثيل قطاع الأعمال وتمكينه من تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، مفيداً أن الجميع يعمل تحت مظلة رؤية المملكة 2030، التي يتوجه الجميع للعمل حسب إستراتيجياتها والفرص التي تتيحها، ونحن جزء من هذا النسيج في مجتمع الأعمال.كما قُدّمَ عرض مصور حول إنجازات الغرفة ومبادراتها في خدمة مجتمع الأعمال، وتطوير مختلف أعمالها في المجالات كافة بما يتلاءم مع رؤية المملكة 2030.وجرى خلال لقاء الجمعية العمومية للغرفة عرض تقرير المحاسب القانوني للغرفة ، والقوائم المالية التي أتت وفق المعايير الدولية والسياسات المحاسبية في المملكة .فيما حوى التقرير السنوي للعام 2019 بين دفتيه جهود الغرفة وما قامت به عبر إطلاق العديد من المبادرات التي ترتكز على خطتها الإستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية إقليمياً ودولياً، مع التركيز على تمكين نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.وفي ختام الجمعية العمومية فُتح باب النقاش والمداخلات من الحضور ومنتسبي الغرفة ، حيث تولى رئيس مجلس إدارة غرفة جدة الإجابة على استفسارات الحضور المتعلقة بأهداف مجلس الإدارة وإستراتيجيات الغرفة في الدورة الحالية بما يخدم تعزيز فرص الاستثمار والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030.// انتهى //22:35ت م0235