الجزائر 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسأعلن المتحدث الرسمي للجنة الجزائرية لرصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا، جمال فورار، اليوم تسجيل 411 إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 40258 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وكشف جمال فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن تسجيل 9 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1411 حالة وفاة، مشيراً إلى مغادرة 311 شخصا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 28281 حالة.// انتهى //22:41ت م0236