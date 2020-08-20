الرياض 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسصدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح 15 مقيماً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة، وذلك لقاء تبرع كل منهم بدمه ( عشر مرات ).وفيما يلي أسماء المتبرعين: محمد فتحي أحمد أبوحفيظه، وحيدر صالح محمد سيف، ووسيم أحميدان خليل الحاج، ومهند عبدالسلام عبدالرحمن دقه، وأنس عبدالمنعم الحافظ، وعبدالماجد راغب عاصم الخضري، وعبدالرحمن فاروق أحمد حسن، وداود عبدالغفار حاجي عبدالرحمن، وعثمان حق نواز محمد نواز، وعادل علي أحمد فرحان، وفرانكلين سانتوس فانغيلينان، وباسل علي سعيد بايعشوت، وإبراهيم محمد إبراهيم فوله، ومحمد إياد فهد أسود، ووائل محمد محمود عمار.// انتهى //22:46ت م0237