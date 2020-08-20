الجوف 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واستمكّنت وحدة التغذية الوريدية بقسم الرعاية الصيدلية في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا من تحضير أنزيمات هاضمة لمساعدة الخلايا الحيوية من التخلّص من الخلايا الميتة لمريض يعاني من داء السكاريد المخاطي -MPS- يبلغ من العمر 3 سنوات، ويعاني من نقص في تكوين الأنزيم المطلوب لحرق وإزالة الخلايا الميتة من الجسم.حيث كان نقص الأنزيم المحدّد يتسبب بإحداث تلف متزايد ومتطور في كل أجزاء الجسم بما في ذلك القلب والعظام والمفاصل والجهاز التنفسي والجهاز العصبي .ويُعد داء السكاريد المخاطي من الأمراض نادرة الحدوث يرافق المريض منذ ولادته ، وبفضل من الله أنهت هذه الخدمة معاناة ذوي المريض حيث كانت تضطر أسرة المريض للسفر ومراجعة المستشفيات التخصصية خارج المنطقة للحصول على الخدمة وبصورة دورية.// انتهى //23:04ت م0240