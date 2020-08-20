سكاكا 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسأصدرت أمانة منطقة الجوف ممثلة في المركز الإعلامي التابع للإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام التقرير الإعلامي خلال شهر ذي الحجة المنصرم، الذي يتضمن أنشطة ومنجزات الأمانة، كما يرصد التفاعل مع أنشطة وبرامج وأخبار الأمانة في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بأمانة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان أن التقرير رصد 8 مقاطع على "اليوتيوب" حول أعمال وأنشطة الأمانة، إلى جانب إعداد ونشر 12 "إنفوجرافك" حول مختلف الموضوعات، إلى جانب التفاعل مع أخبار وأنشطة أمانة المنطقة من خلال 85 تغريدة على تويتر من قبل حسابات جهات حكومية منها إمارة منطقة الجوف إضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة ، و10 مواد في الصحف الورقية، 26 مادة في الصحف الإلكترونية ومواقع الصحف الورقية.وأكد حرص الأمانة على التعاون مع وسائل الإعلام كافة، وبثّ الرسائل الإعلامية والتوعوية حول جميع الخدمات والمشروعات والأعمال البلدية، إيمانا منها بأهمية التواصل مع الوسائل الإعلامية، وتعزيزا للشفافية وخدمة للمواطنين والمقيمين.// انتهى //23:35ت م0242