الأحساء 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسنظّم قسم البرامج والأنشطة بفريق نيوم التطوعي بمحافظة الأحساء، أمس، بالتعاون مع أمانة الأحساء، برنامجًا تطوعيًا بحضور أمين الأحساء المهندس فؤاد خالد الملحم، يتمثل في توزيع واقيات عن الشمس (مظلات) وحافظة مياه وكمامات على عمال النظافة في المحافظة، استفاد منه 3000 عامل.وأبدى أعضاء فريق نيوم التطوعي حماسهم وسعادتهم بالمشاركة في هذا العمل، مؤكدين رغبتهم بتكرار المشاركات المستقبلية في مثل هذه البرامج التطوعية الخيرية، وذلك تفعيلاً لجانب الخدمة المجتمعية التي ينفذها فريق نيوم التطوعي، مقدمين شكرهم لأمانة الأحساء على تبنيها هذه المبادرة والدعم والتشجيع للفرق التطوعية بالمحافظة.فيما أعرب المستفيدون من هذه المبادرة عن سعادتهم الغامرة بهذه المبادرة، داعين الله أن يحفظ القائمين عليها ويسعدهم.// انتهى//.23:35ت م0243