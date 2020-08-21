واشنطن 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسسجلت أسعار النفط تراجعاً اليوم بنسبة واحد بالمئة، عقب ارتفاع مفاجئ لطلبات إعانة البطالة الأمريكية، في إشارة إلى تعافِ الاقتصاد.وانخفض خام برنت 47 سنتا بما يعادل واحداً بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 44.90 دولار للبرميل.وأغلق خام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر على تراجع 35 سنتاً أو 0.8 بالمئة إلى 42.58 دولار للبرميل.كما انخفض عقد غرب تكساس تسليم أكتوبر الأنشط 29 سنتاً أو 0.7 بالمئة ليسجل 42.82 دولار.// انتهى //00:24ت م0252