جدة 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسأقام الوقف العلمي اليوم بحضور معالي رئيس جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد الرحمن اليوبي اليوم لقاءً استثنائيًا بعنوان (أضواء) بهدف تسليط الضوء على جهود الإدارة الوسطى بالوقف والقطاعات التابعة له (مكتبة الملك فهد العامة بجدة ومركز المبدعون للدراسات والاستشارات)، وإبراز الدور الحيوي الذي تلعبه في تحقيق رؤية الوقف ومستهدفاته.واستعرض اللقاء الأدوار التي مكّنت الوقف العلمي وقطاعاته من تحقيق مستهدفاته والوصول إلى المكانة التي يتبؤها بين أوقاف الجامعات السعودية، حيث تم تسليط الضوء بدايةً على المنهج الإداري المتّبع في الوقف العلمي، آلية تحقيق الاعتماد الذاتي التقني، استراتيجيات تنمية الموارد المالية، الممارسات الإعلامية، استعراض قصص نجاح أبرز المبادرات ومنها لا ترمها بل أوقفها لإعادة التدوير ورخصة قيادة الحياة الزوجية لتأهيل المقبلين على الزواج، ومن ثم على مركز المبدعون حيث تم التعرّف على أبرز الدراسات والاستشارات والأبحاث، استراتيجيات ومنهجية التدريب، استراتيجيات عقد الشراكات واتفاقيات التعاون، وختامًا مع مكتبة الملك فهد العامة كمركز إشعاع حضاري وثقافي رائد، عالمي التطلعات وتقني التواصل.وألقى الدكتور اليوبي كلمة خلال أشاد فيها بالطاقات الكبيرة والقدرات المميزة التي يتمتّع بها العاملون في الإدارة الوسطى بالوقف العلمي وقطاعاته، مثنياً على جهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء عملهم في سبيل تحقيق رسالة الوقف والجامعة على حدٍ سواء، مؤكدًا أن هذه الجهود محل تقدير من قبل الجامعه.وخلال اللقاء قام معالي رئيس الجامعة بجولةٍ في رحاب مكتبة الملك فهد العامة للتعرّف على أقسامها والخدمات التي تقدّمها للمستفيدين كافة، وقدمت لمعاليه الهدايا التذكارية.// انتهى //00:56ت م0255