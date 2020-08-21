المذنب 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسشهد محافظ محافظة المذنب سليمان بن علي الفوزان اليوم ، انطلاقة مهرجان سكرية المذنب الحمراء في عامها الثالث ، الذي يقام في السوق المركزي للخضار والتمور بالمذنب بحضور أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم محمد بن عبدالكريم الحنايا، ورئيس بلدية المذنب فهد بن صالح الجلعود، وعدد من مديري الإدارات الحكومية ورجال الأعمال، وسط إجراءات مشددة لتطبيق الاحترازات الوقائية (والبروتوكولات) المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتجوّل المحافظ على أركان السوق والمعارض المصاحبة للجهات الحكومية والأهلية المشاركة وشاهد آلية التنظيم في ميدان السوق والحراج وعمليات البيع والشراء، مستمعاً لنبذة عن المهرجان وتاريخ السكرية الحمراء ونشأتها من قبل أعضاء فريق العمل المنظم للمهرجان.ونوّه الفوزان بجهود القائمين على المهرجان الذي يُعدّ رافداً من روافد الأمن الغذائي بمنطقة القصيم، معبراً عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على ما يقدمه من تشجيع كان له الأثر الكبير في التنافس بين محافظات المنطقة بتنظيم مهرجانات التمور.// انتهى //00:56ت م0256