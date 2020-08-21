عمّان 01 محرم 1442هـ الموافق 20 اغسطس 2020م واسقال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم، أنه لن يكون هناك إغلاق أو حظر شامل على مستوى البلاد، ما لم تكن هناك دواع حقيقية لذلك، وسيتم إبلاغ المواطنين قبل فترة كافية عن أي مناطق سيتم إغلاقها أو عزلها.وأوضح أنه سيتم أيضا تكثيف الرقابة على المراكز الحدودية، التي شكلت بؤراً لانتقال عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى الساحة الداخلية.// انتهى//03:11ت م0260