واشنطن 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسوصف البيت الأبيض في بيان أصدره، اليوم الخميس، العلاقات الأمريكية العراقية بأنها شراكة استراتيجية بين البلدين.وقال البيان الذي أعقب لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض: إن الشراكة بين البلدين قائمة على الرغبة المشتركة في الأمن والازدهار.كما تطرق البيان إلى دور التحالف الدولي في هزيمة تنظيم داعش الإرهابي على الأرض في العراق بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات الأمن العراقية سويا، مشيرا إلى تعهد الجانبين بمواصلة الجهود والتنسيق الوثيق لضمان عدم قيام التنظيم بتشكيل أي بؤر جديدة.// انتهى //04:02ت م0264