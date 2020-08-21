ريو دي جانيرو 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الخميس إنها سجلت 45323 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1204 حالات وفاة جراء المرض الذي يسببه الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وسجلت البرازيل حتى الآن ثلاثة ملايين و501975 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات بسبب مرض كوفيد-19 إلى 112 ألفا و304 حالات وفقا لبيانات الوزارة.// انتهى //04:04ت م0265