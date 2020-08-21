واشنطن 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسأكدت الجهات المحلية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم وفاة شخص واحد واحتراق مساحة هائلة نتيجة حرائق تجتاح الولاية بسبب ارتفاع درجات الحرارة والطقس السيء.وتوفي أمس الأربعاء أحد عمال الكهرباء بينما كان يساعد رجال الإنقاذ في التصدي للحرائق حسبما أعلنته اليوم الشركة التي كان يعمل لديها بينما اضطر الآلاف لمغادرة منازلهم خوفا من الحرائق.وأكد حاكم الولاية غيفن نيوسوم أنه زار بعض مراكز الإخلاء اليوم للتحدث مع الأشخاص الذين اضطروا إلى الفرار من منازلهم بسبب حرائق الغابات.وأعلن الحاكم أول أمس الثلاثاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية بسبب الحرائق التي غالبا ما تجتاح كاليفورنيا خلال الصيف وتخلّف أضرارا مادية هائلة وخسائر في الأرواح أحيانا.// انتهى //04:10ت م0266