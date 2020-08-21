مكسيكو سيتي 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسسجلت وزارة الصحة المكسيكية اليوم 6775 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و625 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 543806 حالات بينما بلغ إجمالي الوفيات 59106.وتقول الحكومة إن العدد الإجمالي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة على الأرجح، بسبب أن غالبية المرضى لا يمكنهم الوصول إلى المراكز الصحية، أو أنهم يفضلون العلاج المنزلي.// انتهى //04:14ت م0267