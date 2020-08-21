المدينة المنورة 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - ليوم غد الجمعة , تضمنت نشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووداي الفرع وينبع .وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة السابعة مساء .//انتهى//04:21ت م0268