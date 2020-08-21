عام / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الجمعة 1442/1/2 هـ الموافق 2020/08/21 م واس
المدينة المنورة 01 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - ليوم غد الجمعة , تضمنت نشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووداي الفرع وينبع .
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة السابعة مساء .
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