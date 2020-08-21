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الجمعة 1442/1/2 هـ الموافق 2020/08/21 م واس
الرياض 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تهنئ ملك المغرب
أمير الحدود الشمالية يشدد على كفاءة الأداء
فيصل بن نواف يستعرض مشروعات تطويرية في سكاكا
فيصل بن مشعل يلتقي لجنة أهالي البكيرية
قرار بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
شركة سياحية مساهمة لتنمية بدر الجنوب
بدء توزيع المقررات الدراسية على طلاب الرياض
عيادات إغاثي الملك سلمان تواصل خدماتها في مخيم الزعتري
مستلزمات وأجهزة طبية لمركز نبض الحياة في المكلا
المملكة في العام 1441.. القوة الاقتصادية والحضور المؤثر عالمياً
تكافل الخيرية تدعم الطلاب والطالبات بـ250 ألف جهاز لوحي
1385 حالة تعافٍ جديدة من كورونا وإجراء 61,620 فحصاً مخبرياً
كورونا يبث القلق في أوروبا
سورية: إصابة خمسة أشخاص بانفجار في مناطق سيطرة تركيا
تعديلات في حكومة النظام السوري
واشنطن تتحرك لتفعيل آلية إعادة العقوبات على طهران
توسعات جديدة في مستوطنات الاحتلال
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