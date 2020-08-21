الرياض 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ ملك المغربأمير الحدود الشمالية يشدد على كفاءة الأداءفيصل بن نواف يستعرض مشروعات تطويرية في سكاكافيصل بن مشعل يلتقي لجنة أهالي البكيريةقرار بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيفشركة سياحية مساهمة لتنمية بدر الجنوببدء توزيع المقررات الدراسية على طلاب الرياضعيادات إغاثي الملك سلمان تواصل خدماتها في مخيم الزعتريمستلزمات وأجهزة طبية لمركز نبض الحياة في المكلاالمملكة في العام 1441.. القوة الاقتصادية والحضور المؤثر عالمياًتكافل الخيرية تدعم الطلاب والطالبات بـ250 ألف جهاز لوحي1385 حالة تعافٍ جديدة من كورونا وإجراء 61,620 فحصاً مخبرياًكورونا يبث القلق في أوروباسورية: إصابة خمسة أشخاص بانفجار في مناطق سيطرة تركياتعديلات في حكومة النظام السوريواشنطن تتحرك لتفعيل آلية إعادة العقوبات على طهرانتوسعات جديدة في مستوطنات الاحتلال// يتبع //06:07ت م0003