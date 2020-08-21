وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تجربة رائدة ) : في أزمة عالمية كبرى كجائحة كورونا وتداعياتها الواسعة على الصعيدين الصحي والاقتصادي ، يكون من الضروري التوقف بالتمعن طويلا ، وقراءة عمقها وحجم تداعياتها على أحوال البشرية ، وكيف هي تجربة المملكة وجهودها المتكاملة في مواجهتها على كافة المسارات ، بمبادرات قوية وهادفة في مدى زمني قياسي ، عكست قدرة الوطن على تجاوز منعطفاتها التي أثقلت كاهل دول العالم، وأكثر من ذلك ، كان للمملكة دورها الرائد وبصماتها المضيئة في حشد وقيادة الجهود الدولية ، وتجلى ذلك في نتائج ومبادرات القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، حفظه الله ، وهي نتائج كبيرة خففت بتأثيرها المباشر من آثار الجائحة.وأضافت : التجربة السعودية بشهادة المجتمع الدولي ومنظماته المعنية ، أنموذج يحتذى به في منظومة الرعاية الصحية والعناية الطبية والإجراءات الاحترازية المحكمة التي ارتكز عليها النجاح القياسي لموسم الحج، وما سجلته نتائج التوسع في الفحوصات المخبرية المتقدمة ، وما تشهده جميع المستشفيات من تفاني الكوادر الصحية وتوفر كافة التجهيزات ، واستقرار الأمن الغذائي ، واستمرار تطبيق أعلى معايير الوقاية، وتتويج ذلك بنتائج التجارب السريرية بشأن اللقاحات المنتظرة بتفاؤل كبير ، وجميعها رسائل طمأنة متجددة وثقة أعمق في مسيرة الوطن.// يتبع //06:08ت م0006