وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( قفزات مالية كبيرة ) : لم ينج قطاع من الأزمة الاقتصادية، التي خلفها وباء كورونا المستجد، سوى قطاعين، هما "الصحة" و"التكنولوجيا". فكيف الحال بقطاع التكنولوجيا الحيوية، الذي قفزت أسهم بعض شركاته ومؤسساته 3580 في المائة، والسبب واضح، هو أن السباق للوصول إلى لقاح لهذا الفيروس القاتل، يجري في كل مكان وبسرعات متصاعدة، بصرف النظر عن بعض اللقاحات التي أعلنت أخيرا، ولم تتوافق مع المعايير الصحية العالمية، ولا حتى المحلية.وقالت : بمعنى آخر، لا يزال العالم ينتظر اللقاح الأمثل، الذي يمكن أن يحصل على الترخيص العالمي اللازم، وهذا أمر ليس بيد جهة حتى الآن، ولا يبدو ابتكاره قريبا، خصوصا إذا ما تابعنا المحاولات الجادة من جهات ذات قيمة علمية عالمية لإيجاده. فكل هؤلاء لا يتوقعون الوصول إلى اللقاح قبل نهاية العام الجاري.وتابعت : وفي زحمة الحراك من أجل الوصول إلى اللقاح المأمول من البشر كلهم، هناك 168 لقاحا تخضع للتطوير، وفق منظمة الصحة العالمية، التي تحذر دائما من مغبة الاستعجال في طرح أي لقاح قبل أن يمر عليها وتمنحه الترخيص اللازم. ومشاريع اللقاحات هذه جادة بالطبع، لكنها لا تزال متأخرة على خط النهاية، وبعض هذه المشاريع تعمل عليها شركات التكنولوجيا الحيوية المتطورة، وتأمل أن تكون من أوائل الجهات التي تضع اللقاح على الساحة الدولية.واسترسلت : وهذا النوع من الشركات، شهد تقدما كبيرا في الأعوام القليلة الماضية، وارتفع حجم الاستثمار في أغلبية الدول المعروفة بتقدمها في صناعة الأدوية والعلاجات المختلفة، وفي مقدمتها اللقاحات. لذلك، فهي تجمع في تخصصها المجال الصحي والتقني المتقدم، ما دفع قيمها السوقية إلى أعلى مستوى على الإطلاق، وبقفزات غير مسبوقة. بعض شركات التكنولوجيا الحيوية، حققت تقدما لافتا في الآونة الأخيرة، مع وصول لقاحاتها المزمعة إلى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على البشر. وهذه خطوة كبيرة تسبق بصورة أو بأخرى المرحلة النهائية الخاصة بإعلان اللقاح والحصول على ترخيص صحي عالمي له. ومن هنا، يمكن فهم الارتفاع الكبير في القيم السوقية لهذه الشركات، مع زيادة الاستثمار في أسهمها.// انتهى //06:08ت م0007