إسلام آباد 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد باكستان مجددا تمسكها بحل الدولتين والتزامها بالإعمال الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير من أجل سلام عادل وشامل ودائم.واهتمت بزيارة وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إلى الصين لقيادة الجانب الباكستاني في الجولة الثانية للحوار الاستراتيجي لوزيري خارجية البلدين.وسلطت الضوء على تصريحات الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي الذي أكد بأن الشعب الباكستاني متحد على مكافحة الفساد المالي والإداري.وأخبرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في مناطق مختلفة من باكستان بسبب الحوادث التي سببتها سلسلة الأمطار الموسمية الغزيرة.وتطرقت إلى استدعاء الخارجية الباكستانية دبلوماسيا من السفارة الهندية لدى إسلام آباد لتسلميه مذكرة احتجاج على انتهاك القوات الهندية اتفاقية وقف إطلاق النار عبر الحدود.وأشارت إلى استمرار تراجع الإصابات اليومية بفيروس كورونا في باكستان وسط مخاوف حدوث موجة جديدة للوباء خلال الأيام القادمة.ونشرت خبر وفاة زعيم الحزب الوطني والسياسي البارز مير حاصل بيزينجو بعد صراع طويل مع المرض.و تناقلت أنباء مقتل عشرة من رجال المليشيات المحلية الموالية للحكومة وسبعة من مسلحي طالبان في اشتباكات وقعت في ولاية تاخار شمالي أفغانستان.وعرجت صحف باكستان إلى عزم الصين على حماية الحقوق المشروعة لشركاتها ضد القيود الأمريكية الجديدة على شركة هواوي الصينية.// انتهى //06:18ت م0008