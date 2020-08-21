القاهرة 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تهنيئة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.وتناقلت إدانة مصر أعمال العنف في مالي، ودعوتها جميع الأطراف إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق السلمية والحوار لتسوية الأزمة والحفاظ على الإطار الدستوري والقانوني للبلاد.وسلطت صحف الجمعة الضوء على اتهام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره التركي رجب طيب أردوغان بانتهاج سياسة توسعية لا تتفق مع المصالح الأوروبية وتشكل عاملًا مزعزعًا لاستقرار أوروبا.ونشرت إعلان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، رفضه للدعوات التي تنادي بجعل مدينتي سرت والجفرة مناطق منزوعة السلاح، وتأكيده أن تركيا حولت مدينة مصراته إلى قاعدة إدارية للتدريب والتسليح.وأنبأت عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في قرية دير أبو مشغل شمالي غرب رام الله، وإصابة العشرات بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع واعتقال اثنين خلال قمع قوات الاحتلال وقفة احتجاجية ضد الاستيلاء على أراضي قرى جبارة.وتحدث صحف القاهرة عن إصابة عدد من المدنيين السوريين بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة داخل بلدة سلوك الخاضعة لسيطرة فصائل مسلحة موالية لتركيا في ريف الرقة الشمالي بسوريا.// انتهى //08:51ت م0011