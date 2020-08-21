طرابلس 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على الأوضاع المعيشية في العاصمة والمدن الغربية والجنوبية، مبينة انقطاع الكهرباء والماء عن العاصمة والمدن الغربية والجنوبية، وسط سخط من المواطنين على الأوضاع وفشل الجهات الحكومية لإيجاد حلول لتك المشاكل.وأشارت إلى مشاركة وزير الخارجية الليبي محمد سيالة، في الاجتماع الافتراضي لمكتب الاتحاد الأفريقي ورؤساء المجموعات الاقتصادية والإقليمية الأفريقية، والتي تركزت مناقشاته على تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على اقتصاديات القارة الأفريقية.وأشارت صحف طرابلس إلى تصريحات رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، التي رحب فيها بدعوة رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، للقاء المغرب، شرط اعترافه بمبادرة القاهرة، التي أعلنها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن الاتفاق السياسي هو أساس المفاوضات.ونقلت ترحيب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، بقرار استئناف نشاط صناعة النفط الليبية، الذي اتخذه القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر في 16 أغسطس، داعية إلى ضرورة توزيع عائدات تصدير المحروقات بشفافية وعدل بين المناطق الليبية.وتناولت صحف الجمعة تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي حدد فيها أولويات بلاده في ليبيا بوقف إطلاق النار، ثم الشروع في حل سياسي، مشددًا على أن باريس لا يمكنها السماح للقوى الأجنبية بالتدخل في الصراع وانتهاك حظر الأسلحة المفروض بقرار من مجلس الأمن الدولي.وعرجت صحف ليبيا على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التي أكد فيها أنه لا بديل عن الحل السياسي للأزمة في ليبيا.// انتهى //10:12ت م0014