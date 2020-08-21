عام / 2106 إصابات جديدة بكورونا في أوكرانيا
الجمعة 1442/1/2 هـ الموافق 2020/08/21 م واس
كييف 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واس
سجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 2106 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 23 حالة وفاة .
وأفاد نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 100.643 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2207 حالات وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 51.078 حالة .
// انتهى //
10:17ت م
0016