كييف 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسسجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 2106 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 23 حالة وفاة .وأفاد نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 100.643 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2207 حالات وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 51.078 حالة .// انتهى //10:17ت م0016