تونس 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على حالة الترقب التي يعيشها الوسط السياسي التونسي في ظل اقتراب موعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، وسط تطلعات بأن تستطيع هذه الحكومة إخراج تونس سريعًا من أزمتها الإقتصادية.ونقلت في الشأن المغاربي تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن باريس لا يمكنها السماح للقوى الأجنبية بالتدخل في الصراع الليبي وانتهاك حظر الأسلحة المفروض بقرار من مجلس الأمن الدولي.وتحدثت صحف الجمعة عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وإصابة العشرات بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال قمع قوات الاحتلال وقفة احتجاجية ضد الاستيلاء على الأراضي.وأخبرت عن تقديم الكولونيل المالي آسيمي غويتا، نفسه للصحافة كرئيس للجنة العسكرية التي أطاحت بالرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا.وأخبرت صحف تونس عن تسجيل وزارة الصحة الفرنسية 4711 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، وهو بحسب الصحف معدل قياسي جديد يجري تسجيله بعد فترة العزل العام.// انتهى //11:39ت م0017