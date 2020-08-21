الخرطوم 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على استقبال الرئيس التشادي إدريس ديبي، بمدينة -ام جرس- شرقيتشاد أمس، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إذ أشاد بدور تشاد في الدفع تجاه تحقيق السلام في السودان، وتأمين الحدود المشتركة.وأبرزت إقرار وزيرة المالية السودانية هبة محمد علي، بصعوبة الإجراءات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة وأثرها السلبي على معيشة المواطنين.وسلطت صحف الصباح الضوء على تحذير الجيش الوطني الليبي من إمكانية وقوع مواجهة عسكرية مرتقبة مع قوات حكومة – الوفاق- من مرتزقة وميليشيات، مشددًا على أن زيارة وزيري دفاع تركيا وقطر إلى طرابلس رسالة حرب تؤكد أن معركة سرت الجفرة على وشك الحدوث.وعرجت على تمسك باكستان بحل الدولتين والتزامها بالدعم الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.ولفتت صحف الجمعة الانتباه إلى مواصلة المعارك العنيفة بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي في جبهات مأرب والجوف والبيضاء موقعة العشرات من القتلى في صفوف الميليشيات.ونقلت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس قوله، إن القوات الأمريكية موجودة في العراق لمواجهة أي تحرك إيراني محتمل، وذلك خلال لقاء جمعه في البيت الأبيض برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.وأشارت صحف السودان إلى أن بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا، أظهرت أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 22.4 مليون أمس.// انتهى //12:08ت م0021