نجران 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسسلمت جمعية البر الخيرية بمحافظة شرورة أمس، 24 وحدة سكنية لمستفيديها، وذلك في إطار الاتفاقية المشتركة مع وزارة الإسكان، ممثلةً بالإسكان التنموي بمنطقة نجران لدعم أسر مستفيديها بالوحدات الجاهزة.وأشارت الجمعية إلى أن هذه الدفعة تعد الثانية حيث سبق لها أن سلمت 14 وحدة سكنية لمستفيديها، ليصبح مجموع ما سلمته الجمعية 38 وحدة سكنية.وعبَّر المستفيدون من هذه المبادرة عن سعادتهم البالغة باستلام هذه الوحدات السكنية، سائلين المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد الأمن والأمان والرخاء في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -.// انتهى //12:14ت م0022