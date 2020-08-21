رام الله 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم أقوال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن وقوف الشعب الفلسطيني موحداً في اجتماع القيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، هو الرد الأمثل على كل المؤامرات والخطوات المخالفة للإجماع العربي، وعلى تصريحات نتنياهو التي ادعى فيها أنه أسقط الفيتو الفلسطيني.وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث قصف طائرات حربية إسرائيلية، مواقع عدة في مناطق مختلفة من قطاع غزة، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت في بلدة سبسطية شمال نابلس.ونشرت صحف هذا اليوم خبر مباحثات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مع وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلز أنين، التحديات السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية، واستمرار تهديد مخططات الضم الإسرائيلية مع إعلان تأجيله، إضافة للتحديات التي يفرضها انتشار وباء كورونا.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بدعوة مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية معاً أمس الخميس، الجمهور الفلسطيني والإسرائيلي إلى الإسراع في تقديم الاعتراضات إلى مجلس التخطيط الأعلى في الحكم العسكري في مستوطنة بيت أيل (الإدارة المدنية الإسرائيلية) على مشروع E1 خلال الأسبوع المقبل، قبل انتهاء مدة الاعتراض عليه اليوم الجمعة.وأوردت صحف فلسطين خبر استشهاد الطفل محمد ظامر حريز ، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله .وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 4 حالات وفاة و512 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و409 حالات تعافٍ.//انتهى//12:25ت م0023