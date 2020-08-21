عرعر 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واستستعد إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية لاستقبال المتدربين، وفقاً للاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك في المنشآت التدريبية بالمنطقة.وأكد مدير إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية على مسؤولي المنشآت التدريبية بالمنطقة، تفعيل دور لجنة إدارة الأزمات والكوارث بكل منشأة وذلك لقرب بدء التدريب.يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، وحرصاً على المتدربين والمتدربات، وتفعيلًا للدليل الاسترشادي لعودة تدريب آمنة.يذكر أن المنشآت التدريبية بالمنطقة أنهت إعداد الجداول التدريبية على أن تكون المقررات النظرية تدريباً عن بعد والمقررات العملية تدريباً مباشراً بالحضور داخل الورش والمعامل بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية.// انتهى //13:13ت م0030