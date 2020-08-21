عام / مصرع شخص بانفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد
الجمعة 1442/1/2 هـ الموافق 2020/08/21 م واس
بغداد 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واس
لقي شخص مصرعه اليوم إثر انفجارعبوة ناسفة استهدفت عجلة تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي جنوب العاصمة العراقية بغداد.
وافادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن الانفجارالذي وقع في منطقة "عويريج" جنوب العاصمة بغداد أسفر أيضًا عن احتراق العجلة المستهدفة.
ولم تذكر الخلية مزيدًا من التفاصيل.
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13:20ت م
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