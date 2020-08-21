بغداد 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسلقي شخص مصرعه اليوم إثر انفجارعبوة ناسفة استهدفت عجلة تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي جنوب العاصمة العراقية بغداد.وافادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن الانفجارالذي وقع في منطقة "عويريج" جنوب العاصمة بغداد أسفر أيضًا عن احتراق العجلة المستهدفة.ولم تذكر الخلية مزيدًا من التفاصيل.// انتهى //13:20ت م0032