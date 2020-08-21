بغداد 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسلقي ضابط برتبة عقيد في جهاز مكافحة الإرهاب اليوم مصرعه أثناء مطاردة فلول "داعش" الإرهابية في جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين بشمال بغداد.وأفاد جهاز مكافحة الإرهاب الذي أعلن ذلك في بيان صحفي بأن العقيد هشام محمد، آمر فوج مكافحة الإرهاب في صلاح الدين لقي مصرعه اليوم أثناء مطاردة فلول عصابات "داعش" الإرهابية في جبال مكحول، مشيرًا إلى أن الجهاز ماضٍ في طريق تحرير أرض العراق من العصابات الإرهابية الجبانة.// انتهى //13:47ت م0034