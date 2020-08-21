لندن 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بالمخاوف من إعادة فرض سياسات الإغلاق الجزئي في مناطق عدة وسط البلاد بعد رصد زيادة ملحوظة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.وانتقدت في شأن منفصل ممارسات النظام الإيراني في تكميم الأصوات المعارضة بعد كشف عمليات تهديد وسط المغتربين من قبل الحرس الثوري الإيراني من أجل إجبارهم على الانخراط في عمليات التجسس ضد أصدقائهم في بلاد المهجر.ونقلت صحف لندن مخاوف من أن تؤدي العملية الانقلابية التي أطاحت بالرئيس المالي إبراهيم كيتا يوم الثلاثاء الماضي إلى زيادة حالة عدم الاستقرار في غرب أفريقيا خصوصاً منطقة الساحل التي شهدت إضرابات أمنية خلال السنوات الماضية.وعرجت على طلب كولومبيا تسليمها أحد أمراء الحرب شبه العسكريين المسجون في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بالمخدرات، وسط مخاوف من احتمال ترحيله إلى إيطاليا والإفلات من العدالة في مواجهة جرائم حقوق الإنسان.// انتهى //13:49ت م0035