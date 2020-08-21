الباحة 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسأعلنت جامعة الباحة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل عن بداية تسجيل جداول الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1442 هـ بعد غد، من خلال البوابة الإلكترونية.وأوضحت الجامعة أن التسجيل سيستمر خمسة أيام, مؤكدةً ضرورة التقيد بالمواعيد الموضحة لتسجيل المواد الدراسي.وأفادت الجامعة أنه سيتم استقبال طلبات تأجيل الفصل الدراسي الأول إلكترونياً عن طريق البوابة الإلكترونية، ولن يتم النظر في أي طلب يقدم يدوياً.// انتهى //14:19ت م0039