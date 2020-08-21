طرابلس 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسدعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في جميع أنحاء ليبيا.وقال في بيان نقله موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، اليوم : "إن وقف إطلاق النار يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية، وينتهي بإخراج المرتزقة، وتفكيك المليشيات، ليتحقق استرجاع السيادة الوطنية الكاملة"، مبديًا تطلعه إلى أن تكون مدينة سرت مقرًّا موقتًا للمجلس الرئاسي الجديد، يجمع كل الليبيين ويقربهم.واقترح صالح أن تقوم قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف المناطق بتأمينها، تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة كمرحلة توافقية أساسي من مراحل البناء، على أن تستكمل الترتيبات العسكرية طبقا للمسار التفاوضي (5+5) برعاية البعثة الأممية والذي تلتزم بمخرجاته فور الاتفاق عليها وإعلانها رسميًا.// انتهى //14:19ت م0040