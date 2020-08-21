طرابلس 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسرحبت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، بالتوافق بين رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لوقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية.ودعت إلى التطبيق العاجل والسريع لدعوة الرئيسين لفك الحصار عن إنتاج وتصدير النفط، وتطبيق الإرشادات المالية في البيانين الصادرين عنهما.// انتهى //14:20ت م0041