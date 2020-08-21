الدمام 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واستواصل أمانة الشرقية ممثلة في بلدية غرب الدمام الجولات الرقابية التي تستهدف المنشآت التجارية والغذائية وأسفرت عن ضبط وإغلاق مطعما مخالفا لمزاولته النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة ومصادرة 317 مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني، استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.وأضاف المهندس القحطاني الى أن البلدية بالتعاون والتنسيق مع إدارة الدفاع المدني باشرت حريقين في سوبر ماركت ومطعم وإتلاف 300 كيلو من المواد الغذائية لتأثرها بالأدخنة المتصاعدة من الحريق.وأكد المهندس القحطاني استمرار البلدية في مراقبة المحلات والمنشآت الصحية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أومخالفات بلدية عبر مركز 940.//انتهى//14:46ت م0047