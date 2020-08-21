الأحساء 02 محرم 1441 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسأكملت جمعية البر بالأحساء أمس إعادة ترميم وتحسين عدد من المنازل وتسليمها للمستفيدين وذلك ضمن مشروع ترميم المنازل الذي تقوم عليه الجمعية في محافظة الأحساء.وأوضح أمين عام الجمعية المهندس صالح بن عبدالمحسن آل عبدالقادر، أن أعمال ترميم منازل الأسر المستفيدة الذي تشرف عليه الجمعية يأتي بهدف توفير حياة كريمة للأسر وذويهم، لافتا النظر إلى أن أعمال الترميم ينفذ تحت إشراف فريق مختص بالجمعية وذلك من أجل ضمان جودة العمل والانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد.بدوره أكد مدير إدارة الإعلام بجمعية البر وليد بن خالد البوسيف، أن الجمعية تعمل على تحسين منازل الأسر المستفيدة ضمن البرامج التنموية التي تقدمها الجمعية، منوهاً على أن الجمعية تحرص على متابعة أعمال تنفيذ الترميم وضمان تهيئة المنزل وفق الشروط والمتطلبات.// انتهى //15:18ت م0051