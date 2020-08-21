إسلام آباد 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسسجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، 630 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات وفاة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 291588 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 6219 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 273579 حالة، و 722 حالة لاتزال في وضع حرج .// انتهى //15:48ت م0054