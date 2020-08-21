جدة 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسوضعت الإدارة العامة لتعليم جدة وثيقة الشراكة بين الأسرة والمدرسة لنجاح التعلم "عن بُعد" والتي يسعى من خلالها لتحقيق الأهداف التعليمية وتحسين جودة المخرجات وقياس أثر التعليم بُعد من خلال التواصل المستمر مع الطالب وأسرته في تفعيل منصة "مدرستي".وأوضح المتحدث الرسمي باسم تعليم جدة حمود الصقيران أن وثيقة الشراكة التي سيوقع عليها كل من الطالب أو الطالبة وولي الأمر وقائد وقائدة المدرسة تُعد الأولى من نوعها في وضع مهام وأدوار مناطة بالطالب والطالبة وولي الأمر والأسرة وما يتعين الالتزام به لتتمكن المدرسة بكافة عناصرها من أداء واجبها تجاه طلابها وطالباتها في التعليم "عن بُعد" وبما يحقق التكامل والتعاون بين الأسرة والمدرسة في تحقيق الأهداف التعليمية .وأضاف أن الوثيقة تتضمن عدداً من المهام المناطة بالطالب والطالبة في التعليم "عن بُعد" عبر منصة "مدرستي" تشمل العمل بما ورد في دليل استخدام المنصة "التفاعلية والالتزام بالتعليمات الإرشادية إلى جانب البعد عن المشتتات والتفرغ التام أثناء تفعيل المنصة والتقيد بالجدول المدرسي والانتظام في الدخول على المنصة ، وكذلك حضور الدروس المقدمة من خلالها وأداء الواجبات والمهام الإلكترونية والتواصل مع المعلم أو المرشد عند مواجهة أي صعوبات.وأشار الصقيران إلى أن مهام ولي الأمر والأسرة في التعليم عن بُعد تشمل الاطلاع على دليل استخدام منصة "مدرستي" وتوفير البيئة التعليمية المناسبة ومتطلبات التعليم عن بُعد وتوفير الدعم النفسي والعاطفي والقيام بالدور الإشرافي المباشر أثناء العملية التعليمية وكذلك الدخول المستمر إلى المنصة لتفعيل جميع أدواره وكذلك التواصل والتعاون مع المدرسة وتقديم التغذية الراجعة لها عبر أيقونة الخدمة في المنصة .// انتهى //15:57ت م0056