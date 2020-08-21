الدمام 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسقدمت جمعية البر بالمنطقة الشرقية دعما غذائيا لأكثر من 390477 مستفيدا من المواطنين والمقيمين خلال الخمسة أشهر الماضية من خلال مركز العمليات والمبادرات المجتمعية.وأوضح الأمين العام بجمعية البر بالمنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية سمير بن عبد العزيز العفيصان، أن مساعدات الدعم الغذائي التي قدمها مركز العمليات شملت 11 مدينة ومحافظة وهجرة بالمنطقة الشرقية، واستفاد منها 63676 أسرة، مشيرا إلى أن مركز العمليات والمبادرات المجتمعية نسق مع 75 جمعية بالمنطقة لتوزيع الدعم المقدم للمستفيدين.وبين أن المركز استقبل خلال الفترة المذكورة 195 مبادرة، منها 61 مبادرة مجتمعية و30 مبادرة صحية و104 مبادرات توعوية، لتبلغ تكلفة المبادرات المقترحة المقدمة 42 مليون ريال.وأشار العفيصان إلى أن برامج دعم المستفيدين قدمت من خلال عدة برامج، فوزعت في رمضان 43 ألف وجبة إفطار صائم و23 ألف سلة غذائية، فيما وزعت من خلال برنامج زكاة الفطر الموحد 352 ألف فطرة، استفاد منها أكثر من 11 ألف أسرة، وشارك في برنامج الزكاة الموحد 24 جمعية و24 مركزا تجاريا، إلى جانب 24 متطوعا ساهموا في توزيع الزكاة.وأفاد أن الجمعية قدمت أجهزة طبية وحقائب صحية للمستفيدين، ودعمت الأسر المنتجة، وسلمت 28 أسرة وحدات الإسكان التنموي، وسددت إيجارات لأكثر من 4000 مستفيد بإجمالي مبالغ بلغ أكثر من 7 مليون ريال، كما سددت فواتير كهرباء لأكثر من 1000 مستفيد بإجمالي مبالغ بلغ أكثر من 133 ألف ريال، ووفرت أكثر من 131 فرصة وظيفية باستقطاب 51 شركة، ووظفت 11 مستفيدا.وأبان أمين عام الجمعية أن الجمعية فرجت خلال الفترة المذكورة كرب 95 مستفيدا بدعمهم ماليا بأكثر من 110 ألف ريال، ودعمت ماليا أكثر من 1000 فرد، بإجمالي مبالغ يصل إلى أكثر من مليون ريال، وقدمت لأكثر من 33 ألف مستفيد دعما بالبطاقات الغذائية، بإجمالي مبالغ أكثر من 3 مليون ريال، إضافة إلى تقديمها لأكثر من 1000 مستفيد أجهزة كهربائية، بإجمالي مبالغ تعدى 402 ألف ريال، وكسوة العيد لـ 202 مستفيدا.// انتهى //16:04ت م0059