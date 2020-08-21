بيروت 2 محرم 1442هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واستنظم الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية في بيروت، يومي 24 و25 أغسطس الحالي، مؤتمراً بعنوان "دعم البنوك المركزية لأسواق رأس المال في ظل جائحة كورونا"، يجمع أسواق البورصات العربية والأوروبية، المصارف، البنوك المركزية العربية وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة عربية أوروبية وأميركية.وأوضح الأمين العام للاتحاد وسام فتوح، أن المؤتمر الذي يشارك به مسؤولين كبار في المصارف المركزية ورؤساء البورصات العربية وهيئات أسواق رأس المال العربية والدولية ونخبة من صناع القرار وكبار القيادات المصرفية والمالية، سيسلط الضوء على واقع الأسواق المالية العربية وخاصة أسواق رأس المال، وإجراءات تطويرها وتفعيلها، وآليات التمويل طويل الأجل في ظل أزمة كورونا، كما يهدف إلى التركيز على دور المصارف المركزية العربية في تطوير وتفعيل أسواق رأس المال وتحفيز انخراط أكبر للشركات فيها.// انتهى //16:12ت م0061