جدة 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسدشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد رشيد بن رقوش ، أمس ، فعاليات منتدى الإرشاد الأسري والنفسي الذي تنظمه جمعية الإرشاد الأسري والنفسي بالمنطقة "عن بعد" .وأكد بن رقوش في كلمته الافتتاحية على أهمية المنتدى الذي يهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين المختصين في جميع الوطن العربي ومناقشة كل ما من شأنه أن يعود بالنفع والفائدة على مقدمي الخدمات الإرشادية الأسرية والنفسية ، مشيداً بما تقدم الجمعية من برامج ومبادرات تخدم المجتمع لتحقق الاستقرار الأسري والتوازن النفسي وصولاً إلى التنمية المستدامة في المجتمع .من جانبه بين رئيس مجلس إدارة جمعية الإرشاد الأسري والنفسي بمنطقة مكة المكرمة جزاء بن مرزوق المطيري أن المنتدى هو لقاء شهري يضم المختصين في الإرشاد الأسري والنفسي والعلاج النفسي والمهتمين بالجوانب الإرشادية الأسرية والاجتماعية ، يتم وفق جدول سنوي معد لذلك وفي كل لقاء يقدم موضوع يخدم أهداف المنتدى والتي من ضمنها مناقشة موضوعات تهم قضايا المجتمع الأسرية و النفسية ، وصياغة بعض التوصيات التي يرى المختصون أنها تحتاج أن تصل لصناع القرار و يمكن أن يترتب عليها قرارات .وأشار إلى أن الجمعية التي تأسست في مستهل هذا العام 2020 م قدمت ما يقارب 2300 استشارة مجانية لجميع فئات المجتمع ، و 16 ندوة ومحاضرة عن طريق برامج الزوم استفاد منها ما يقارب 15000 متدرب و متدربه ، و 10 مبادرات متنوعة .بدوره تناول المدير التنفيذي للجمعية سليمان الزايدي فكرة المنتدى النوعية والمهنية والمتخصصة ، مفيداً أن الجمعية تعد الأولى من نوعها على مستوى الجمعيات في المجال الأسري والنفسي ، مشيراً إلى أن عدد حضور المنتدى في بداية انطلاقته تجاوز الـ 300 متخصص ومتخصصة من داخل المملكة وخارجها .ونوه بأن المنتدى في دورته القادمة سيحمل "تأثيرات الارتباط بين الرضيع والأم على حجم وكفاءة مركز الانفعال الوجداني في المخ والعلاقة مع الاضطرابات النفسية والعلاج النفسي" والتي يقدمها رئيس اللجنة الدولية الوطنية لمشيري الإدمان والتعاطي بالولايات المتحدة الامريكية نايداك ، وخبير الطب النفسي العالمي الدكتور إيهاب الخراط .الجدير أن هذا المنتدى مترجم للغة الإنجليزية كون حضور المنتدى من جميع أنحاء العالم .// انتهى //16:26ت م0062