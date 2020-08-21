ظهران الجنوب 02محرم 1441 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسأزالت بلدية محافظة سراة عبيدة التابعة لأمانة منطقة عسير ، تعديات عن أراضٍ حكومية .جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية - خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية - تعديات على أراضٍ حكومية بمركز العسران التابع للمحافظة، وهي عبارة عن احواش من البلك وغرف وعقوم ترابية حيث أُزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية، فيما طُبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.// انتهى //16:49ت م0063