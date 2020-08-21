سكاكا 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واساستقبلت مستودعات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف جميع المقررات المدرسية لجميع المراحل، حيث شرعت بترحيلها إلى مدارس المنطقة.وتطلع مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن يكون ذلك عنواناً لبداية جادة للعام الدراسي الجديد، مشيداً بالمدارس التي بادرت باستلام المقررات المدرسية قبل نحو أسبوعين.وثمن الدكتور الغامدي جهود الزملاء في المستودعات والمقررات المدرسية، كما ثمن تعاون وحرص قادة وقائدات المدارس باستلام جميع المقررات الدراسية وتجهيزها لتسليمها للطلاب والطالبات، مشيدا بما قامت به بعض المدارس التي بادرت بتسليم المقررات المدرسية للطلاب وأولياء أمورهم في منازلهم.من جانبه، أوضح مشرف المقررات المدرسية طويرق بن نزال الفهيقي أن مستودعات الإدارة استقبلت من وزارة التعليم كامل احتياجاتها من المقررات الدراسية، وتم توزيعها إلى المدارس حسب الأعداد المقيدة ببرنامج نور، متوقعاً بأن تستلم جميع المدارس المقررات المدرسية منتصف الأسبوع المقبل.// انتهى //16:49ت م0064