بيروت 2 محرم 1442هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسالتقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب اليوم في السرايا الحكومية ببيروت، المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تيد شيبان وممثلة اليونيسف في لبنان يوكي موكو.ووتم خلال الاجتماع بحث المساعدات التي تقدمها اليونيسف إلى أطفال لبنان على صعيد التربية والحماية الاجتماعية.كما التقى المسؤول اللبناني وفدا من المجلس الأميركي للمنظمات الإسلامية، برئاسة المدير العام أسامة جمال، وأبدى الوفد" رغبته في تقديم المساعدات اللازمة للبنان".// انتهى //17:33ت م0069