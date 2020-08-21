القاهرة 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسرحبت جامعة الدول العربية بإعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج ، رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح ، بالالتزام بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات العسكرية في عموم الأراضي الليبية، والعمل على وضع ترتيبات متفق عليها حول الاستئناف الشامل لعمليات إنتاج وتصدير النفط وإدارة عوائده لصالح جميع الليبيين، وطي صفحة الصراع والإنقسام عبر مسيرة سلمية للوصول إلى تسوية متكاملة للأزمة الليبية.وعبرت الجامعة العربية في بيان اليوم ، عن أملها في أن تفضي هذه الخطوة الإيجابية إلى سرعة الإنتهاء من المفاوضات الجارية بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي في إطار اللجنة العسكرية المشتركة للتوصل إلى إتفاق رسمي ودائم وشامل حول ترتيبات وقف إطلاق النار تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة، وبشكل يحافظ على واستقلال وسيادة الدولة الليبية ووحدة أراضيها، وينهي التدخلات العسكرية الخارجية، ويقود إلى خروج المرتزقة وكافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، ويعالج التهديد الذي تمثله الجماعات والميليشيات المسلحة في البلاد .كما أكدت جامعة الدول العربية دعمها ومساندة لأية جهود ترمي إلى تثبيت الاستقرار في البلاد وإستئناف حوار سياسي جامع ووطني خالص بين الأشقاء الليبيين تحت رعاية بعثة الدعم الأممية في ليبيا لاستكمال المرحلة الانتقالية وتتوجيها بإنتخابات رئاسية وتشريعية تعقد وفق قاعدة قانونية ودستورية منضبطة متفق عليها ويترضي الجميع بنتائجها وبالسلطات والمؤسسات الشرعية الممثلة التي ستفضي إليها .// انتهى //17:39ت م0070