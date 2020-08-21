المدينة المنورة 2 محرم 1442هـ الموافق 21 أغسطس 2020م واسأزالت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة في البلديات الفرعية والضواحي الأسبوع الماضي عدداً من التعديات على أراض حكومية قدرت مساحاتها الإجمالية بـ 340.000 متر مربع تمثلت في إقامة مباني وأحواش وسواتر ترابية في عدة مواقع وبمساحات مختلفة .وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية في نطاق البلديات رصدت تلك التعديات وتم التعامل معها وفق الأنظمة ، حيث تم رصد تعديات في نطاق بلدية العاقول تقدر مساحتها بـ 36.000 متر مربع ، فيما تم رصد تعديات أخرى في نطاق بلدية أبيار الماشي تقدر مساحتها بـ 154.000 متر مربع ، كما تم رصد تعديات في الصويدرة تقدر بـ 116.000 متر مربع ، بينما تم في المليليح رصد تعديات تقدر بـ 36.000 متر مربع وكذلك تم رصد تعديات في المندسة تقدر مساحتها بـ 6000 متر مربع .وأكدت أمانة منطقة المدينة المنورة أنها ستواصل ملاحقة المعتدين على الأراضي الحكومية ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح عليهم ، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعد يتم رصده في أي موقع وذلك عبر مركز العمليات الموحد (٩٤٠) أو عبر تطبيق بلدي المتوفر في الهواتف الذكية .// انتهى //17:43ت م0072