طرابلس 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسرحبت العديد من الدول الاقليمية والدولية بالخطوة التى اعلنها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس النواب المستشارعقيله صالح اليوم بالوقف الفوري للعمليات العسكرية في عموم ليبيا والعودة إلى الحوار الأممي مع فتح عملية انتاج النفط.من جانبها رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالبيانين الصادرين عن حكومة الوفاق غير المعتمدة، ومجلس النواب بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية، واعتبرها خطوة هامة نحو تحقيق التسوية السياسية.كما رحبت وزارة الخارجية الإيطالية، بالتطورات الأخيرة على الساحة في ليبيا، وأنها ستواصل جهودها من أجل الوصول إلى حل سياسي للأزمة.وأعلنت السلطات الروسية ، ترحيبها بإعلان حكومة الوفاق غير المعتمدة الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا.وأعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، ترحبها بالبيانات الصادرة المتعلقة بوقف إطلاق النار، معتبرة أنها خطوة مهمة لجميع الليبيين.// انتهى //18:26ت م0078