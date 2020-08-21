عمّان 02 محرم 1442هـ الموافق 21 اغسطس 2020م واسرحبت الحكومة الأردنية اليوم، بالإعلان الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بوقف إطلاق النار وكافة العمليات القتالية في الأراضي الليبية.وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، أهمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وضرورة انخراط الاطراف الليبية في حوار ليبي-ليبي، ومفاوضات سياسية جادة تستهدف انهاء الأزمة، ووقف التدهور وإعادة الأمن والاستقرار وضمان سيادة ليبيا على أراضيها وحماية مصالح شعبها وفق المرجعيات المعتمدة وبما يضمن حماية شعب ليبيا ومنع التدخلات الخارجية.// انتهى//18:57ت م0080