الرياض 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسنفذ مكتب العمل التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء امس جملة من الجولات التفتيشية المتفرقة على المنشآت التجارية في العاصمة الرياض بالتزامن مع بدء تطبيق قرار توطين المهن في منافذ بيع (9) أنشطة اقتصادية بنسبة 70%.وأسفرت الحملات التي شارك فيها إدارة الضبط الميداني بشرطة الرياض عن زيارة "168" منشأة وتحرير سبع مخالفات وتوجيه "111" انذار .وأشار مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور محمد بن عبدالله الحربي إلى أن القرار الوزاري يأتي لرفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل وإيجاد المزيد من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة؛ مشدداً على أنه ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار ، وداعياً المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق “معاً للرصد” المتاح في الأجهزة الذكية أو من خلال الاتصال بهاتف خدمة العملاء على الرقم الموحد “19911”.// انتهى //19:02ت م0083